الجيش: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على دورية عسكرية في مالي إلى 30

قال المتحدث باسم الجيش في مالي دياران كوني لرويترز يوم الثلاثاء إن العدد الإجمالي لقتلى الهجوم على دورية للجيش في شمال البلاد ارتفع من 24 إلى 30 قتيلا.

والهجوم الذي وقع يوم الاثنين في منطقة جاو هو ثالث هجوم كبير يستهدف قوات الجيش خلال الشهرين الماضيين في مناطق من البلاد حيث تشن جماعات متشددة عمليات تتطور على نحو متزايد.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هجوم يوم الاثنين.



كان فرع لتنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف موقعا عسكريا في أوائل نوفمبر تشرين الثاني وأودى بحياة ما لا يقل عن 53 جنديا في حين أدت هجمات منسقة أواخر سبتمبر أيلول إلى مقتل 38 جنديا . وقد أعلن فرع تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا مسؤوليته عنها.