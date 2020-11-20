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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق اليوم

محمد المهم
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:46 ص

ننشر لكم أسعار الخضروات الفاكهة في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات.
البطاطس من 1.3 إلى 2.5 جنيه.
البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
الفاصولياء من 3 إلى 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.
الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.
جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 4 جنيهات
تين برشومي من 6 الى 9 جنيهات.


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