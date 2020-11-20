المغرب وجمهورية ساوتومي وبرنسيب يوقعان خارطة طريق للتعاون بينهما خلال عام 2021-2022

وقعت المملكة المغربية وجمهورية ساوتومي وبرنسيب، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، على خارطة طريق للتعاون بين البلدين خلال عام 2021-2022.



ووقع على خارطة الطريق كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة خارجية جمهورية ساوتومي وبرنسيب، إيديت تينجوا، عقب محادثات بين الجانبين.



يأتي اعتماد خارطة الطريق، تعبير عن الطموح المشترك بين المغرب وجمهورية ساوتومي وبرنسيب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة والتضامن الفعال بين البلدين.



وتشمل خارطة الطريق عدة قطاعات من بينها التعليم والتدريب، والتعاون التقني، والنشاط الاقتصادي والاستثمارات، وتبادل الزيارات الرسمية.