وكيل صحة قنا: حالة طوارئ بالمستشفيات تحسبا لسوء الأحوال الجوية

أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة والسكان وفرت أمصال الثعابين والعقارب في المستشفيات والوحدات الصحية تحسباً لحدوث أي طوارئ في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، حيث إنه في مثل هذه الظروف تتزايد أعداد المواطنين الذين يتعرضون للدغات العقارب والثعابين؛ لذا بادرت مديرية الصحة والسكان بتوفير كميات إضافية من الأمصال لاستخدامها حال الاحتياج لها.



ولفت تاوضروس، فى تصريحاته لـ"الشروق"، إلى رفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات تحسبا لسوء الأحوال الجوية.



وتم إلغاء إجازات الأطقم الطبية، وتوفير مستلزمات الطوارئ مع توفير رصيد كافٍ من أكياس الدم، والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة مع توفير سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.