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وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نداء إلى سائقي السيارات بضرورة إفساح الطريق لسير سيارات الإسعاف.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدقيقة تفرق مع المريض الموجود داخل سيارة الإسعاف ولذلك يجب ترك مجال لسيارة الإسعاف حتى تصل سريعا إلى المستشفى.

وتابع أن وصول سيارة الإسعاف سريعا إلى المستشفى تفرق في مسألة تشخيص وعلاج المريض.

وتمنى وجود طائرات هيلوكوبتر داخل القاهرة مخصصة لحمل المرض إلى المستشفيات حتى يتم الابتعاد عن زحمة الطرق، موضحا أن هناك حالات مرضية يتم نقلها من عدد من المحافظات إلى القاهرة عبر طائرات هيلوكوبتر.