اتحاد السلة يقرر التعاقد مع مدرب أمريكي لقيادة المنتخب

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قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريحة التعاقد مع مدرب أمريكي لقيادة المنتخب الأول رجال في الفترة المقبلة.

وقال أبو فريخة في تصريحات تليفزيونية: "قررنا التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الأول وهو أمريكي درب منتخبي نيجيريا وأنجولا ولديه سيرة ذاتية قوية".

وأضاف: "نتطلع إلى تحسين نتائج المنتخبات القومية في الفترة المقبلة ودعم جميع الأندية وتطوير مستوى جميع الدوريات المحلية والتي شهدت إثارة كبيرة في الموسم الماضي وأيضا سيكون جانب كبير من المتعة والمنافسة في الموسم الحالي".

وتابع: "سيكون هناك اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسؤولي NBA لبحث افتتاح مكتب لهم في القاهرة ".

وأوضح: "سيكون هناك مؤتمر صحفي كبير بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي للسلة وNBA للإعلان عن استضافة كأس العالم للأندية لكرة السلة الأولى في التاريخ ".

وأتم: "الاتحاد الدولي اختيار مصر لتنظيم البطولة بعدما أبدى انبهاره بالصالات المغطاه والبنية التحتية وهو ليس بجديد على مصر فلقد استضفنا كأس العالم للشباب تحت ١٩ عاما في ٢٠١٧".

وستقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.