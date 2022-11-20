 باشينيان وماكرون يبحثان القضايا الأمنية في جنوب القوقاز - بوابة الشروق
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باشينيان وماكرون يبحثان القضايا الأمنية في جنوب القوقاز

رويترز
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 6:10 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 6:10 ص

بحث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضايا تعزيز الأمن في جنوب القوقاز، على هامش قمة الفرنكوفونية الـ18 في تونس.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيانها: "تبادل باشينيان وماكرون الأفكار بشأن نتائج الاجتماع الرباعي لقادة أرمينيا وفرنسا وأذربيجان ورئيس المجلس الأوروبي الذي عقد في براغ في أكتوبر. وأهمية اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار والأمن في جنوب القوقاز".

وذكر التقرير أن زعماء أرمينيا وفرنسا بحثا أيضا قضايا تطوير التعاون الثنائي الأرميني الفرنسي.

وتجري مناوشات بشكل دوري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. وحدث آخر تفاقم خطير ليلة 13 سبتمبر.


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