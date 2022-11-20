قصف جوي تركي ضد مواقع قسد شمالي سوريا

شنت طائرات حربية تركية غارات على مناطق في شمال شرقي سوريا ليل السبت/ الأحد استهدفت نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسط أنباء عن بدء عملية عسكرية تركية في شمالي سوريا.



وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية أن طائرات حربية تركية أطلقت أكثر من 20 صاروخاً على مواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي في منطقة إعزاز وتل رفعت وعين العرب/كوباني في ريف حلب الشمالي والشرقي وريف منطقة تل أبيض الغربي وصوامع الحبوب قرب بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي وقرب بلدة أبو راسين شرق مدينة رأس العين ومدينة الدرباسية ومحيط مدينة المالكية".



وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن"عشرات القتلى والجرحى من عناصر قسد قتلوا في القصف الجوي وأن فصائل المعارضة السورية في مناطق شمال سوريا بدأت بحالة التأهب استعداداً لعملية عسكرية ربما خلال الساعات القادمة".