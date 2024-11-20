وكيل تعليم بني سويف تواصل جولاتها الميدانية بزيارة مدرسة المنتزه الابتدائية

واصلت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولاتها الميدانية لمختلف مدارس بني سويف؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات وآليات بشأن الكثافات الطلابية بالفصول والجداول وقوائم الفصول، وتفقدت اليوم مدرسة المنتزه الابتدائية بإدارة شرق بني سويف.

وحرصت وكيل الوزارة على تفقد قاعات رياض الأطفال، وفصول المدرسة، والقاعات الخاصة بالأنشطة، وأجرت حوارا مع التلاميذ فيما يتلقونه من مادة تعليمية وأداء الطلاب في القراءة والكتابة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة.

كما اطلعت على كراسة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة وما يتم تنفيذه من تقييمات أسبوعية مستمرة للطلاب مشددة على تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال السنة.



وشددت وكيل على الاهتمام بالإشراف اليومي لضمان انضباط سير العملية التعليمية وحفاظا على سلامة التلاميذ إلى جانب الالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تحقيقا للانضباط داخل المدارس.

كما وجهت بضرورة استمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ.