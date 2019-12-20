رئيس وزراء أستراليا يأسف لقضاء عطلة في هاواي خلال أزمة الحرائق

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي واجه انتقادات واسعة لقضائه وأسرته عطلة في هاواي خلال مرور بلاده بأزمة حرائق غابات غير المسبوقة وموجة حارة شديدة، عن أسفه الشديد لأي إساءة نتجت عن رحلته.

وقال موريسون في بيان اليوم الجمعة "خلال الأسبوع الماضي كان على الذهاب مع عائلتي، وأشعر بالأسف الشديد لأي إساءة تسببت بها لأي من الأستراليين الذين تأثروا بحرائق الغابات الرهيبة بسبب إجازتي مع عائلتي في هذا الوقت".

وشهدت أستراليا ضجة عامة هذا الأسبوع بعد أن تم الكشف عن أن موريسون سافر إلى هاواي وسط حرائق الغابات المميتة.

وتعرض مكتب رئيس الوزراء أيضًا لانتقادات شديدة لرفضه تأكيد ما إذا كان موريسون في عطلة ومكان وجوده أثناء أزمة حرائق الغابات، التي أدت إلى حالة طوارئ ثانية في نيو ساوث ويلز،مسقط رأس موريسون، يوم الخميس.

وقال موريسون إن الإجازة العائلية "تم تقديمها بسبب الحاجة إلى إلغاء الإجازة المقررة في يناير المقبل بسبب الزيارت الرسمية الحكومية إلى الهند واليابان."

وأضاف أنه أثناء العطلة، يتلقى "تحديثات منتظمة حول كارثة حرائق الغابات".

وقال رئيس الوزراء إنه "سيعود إلى سيدني في أقرب وقت ممكن،" بعد وفاة اثنين من رجال الإطفاء جنوب غرب سيدني. بينما ستبقى زوجته وابنتاه في هاواي.