السوداني: نرفض اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من أية جهة خارجية

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مسئولية الحكومة عن فرض الأمن وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق.

وأكد السوداني، خلال اجتماعه اليوم مع مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند، أهمية العمل على تعزيز ستقرار المنطقة، مشددا على رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة.

وبدورها، لفتت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدّة.

وقالت إن الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين، حسب البيان العراقي.

ووفق بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك، واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.