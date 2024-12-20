الجيش الأمريكي: قتلنا قياديا من تنظيم داعش بسوريا

قال الجيش الامريكي إنه نفذ أمس الخميس ضربات في سوريا أدت لمقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش أحدهما قيادي.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية "نفذنا أمس غارة استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو يوسف المعروف باسم محمود في دير الزور".

وأوضحت في بيان أن الضربات وقعت في جزء من سوريا كانت تسيطر عليه سابقا حكومة الرئيس بشار الأسد وروسيا، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وقالت إن الغارة بدير الزور "جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا"، وفق تعبير البيان.

يأتي ذلك، وسط تحذيرات من العراق ودول غربية من خطر تمكن تنظيم الدولة من إعادة تنظيم صفوفه في سوريا، بعد نحو أسبوعين من سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على مقاليد الحكم في البلاد.

في ذات السياق، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة عن وجود ألفي جندي أمريكي في سوريا، وهو رقم يزيد على التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى وجود 900 جندي فقط.

وأكد البنتاجون أن القوات الأمريكية ستواصل مهامها في سوريا لمنع عودة ظهور تنظيم اعش.