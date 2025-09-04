الإمارات تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لإيقاف الحرب على غزة

أكدت الإمارات، اليوم الخميس، أهمية العمل على حشد أكبر دعم دولي، ليس فقط لإيقاف الحرب على غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق، وإنما كذلك لوقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، بما في ذلك مواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغوّل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، أن الإمارات شاركت في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، وانضمت إلى الإعلان الصادر عنه، وأصبح لدينا الآن وثيقة رسمية ترسم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما دعا إلى ممارسة مزيد من الضغط للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والإسرائيليين للوصول إلى حل عادل ومستدام.

وأكد المرر على أهمية توحيد سردية السلام ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بدور نشط في هذا المجال، سواء من خلال قيادتها للجهد الإنساني في قطاع غزة أو عبر توظيف أدواتها السياسية لتهيئة البيئة المواتية للمفاوضات، وتعزز نشر سردية السلام ونبذ العنف والمواجهة.

وشدد المرر على أن دولة الإمارات ستواصل تقديم الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت يشهد زخماً متزايداً للإجماع الدولي حول حل الدولتين.

وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يزداد يوماً بعد يوم، موضحاً أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بفلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل يمثل حافزاً كبيراً لتعزيز مسار السلام العادل والشامل، ووضع حد لفصل مأساوي من تاريخ الشرق الأوسط.

كما أكد خليفة شاهين المرر، أن الأعمال الإنسانية تحتل موقعاً محورياً في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز قيم التسامح تُشكّل سمات أساسية للنهج الإماراتي، بما يخدم البشرية جمعاء.

وأكد المرر على أهمية تعظيم الجهد الاقتصادي العربي المشترك وتغليب الدبلوماسية في معالجة الخلافات، لافتاً إلى أن الاجتماعات تنعقد في "لحظة بالغة الخطورة في المنطقة"، ما يستدعي توحيد المواقف وتعزيز السردية المشتركة للسلام ومكافحة الإرهاب.

وفي الشأن الإقليمي، شدد المرر على موقف بلاده الداعم لجهود الشعب السوري في إطار وحدة سوريا وسيادتها، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في دعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته.. كما رحّبت الإمارات بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار الداخلي.