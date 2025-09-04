ميدفيديف يهدد بريطانيا بمصادرة أصول لها على خلفية دعم أوكرانيا

هدد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومى ، الرئيس الروسي السابق، حكومة المملكة المتحدة بمصادرة أصول للدولة البريطانية على خلفية دعمها لأوكرانيا.

وكتب ميدفيديف عبر قناته على تطبيق تليجرام أن لندن تزود أوكرانيا بأسلحة تربو قيمتها على مليار جنيه إسترليني (34ر1 مليار دولار)، يتم دفعها من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وكتب ميدفيديف: "إن اللصوص البريطانيين منحوا أموالا روسية للنازيين الجدد"، مضيفا أن هذا يعطي روسيا الحق في الحصول على تعويض.

وذكر أن موسكو قد تعوض نفسها عن طريق الاستيلاء على المزيد من المناطق في أوكرانيا، نظرا لصعوبة الحصول على تعويض، "أو عن طريق مصادرة أصول خاصة بالتاج البريطاني. وهناك الكثير منها في العديد من الأماكن، بما في ذلك روسيا".

وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا أثناء زيارة لكييف.