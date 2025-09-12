الصحة: قدمنا 84 مليون خدمة طبية مجانية في حملة 100 يوم صحة خلال 58 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 84 مليونًا و789 ألفًا و66 خدمة طبية مجانية خلال 58 يومًا منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملة قدّمت يوم الأربعاء الماضي مليونًا و523 ألفًا و746 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى مشاركة 12 قطاعًا مختلفًا في تقديم الخدمات، حيث ساهم كل قطاع بدور تكاملي لتحقيق أهداف الحملة الصحية والتنموية.

وبحسب عبدالغفار، فقدّمت الحملة نحو 374 ألفًا و452 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و462 ألفًا و247 خدمة ضمن قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب 111 ألفًا و549 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، و58 ألفًا و530 خدمة من خلال قطاع الطب الوقائي.

كما قدّمت الحملة 84 ألفًا و571 خدمة عبر الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، و9 آلاف و505 خدمات ضمن مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة»، و224 ألفًا و133 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و102 خدمة إسعافية، بينما قدّمت مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة 98 ألفًا و876 خدمة، وأُجريت ألف و669 عملية ضمن قوائم الانتظار، كما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 16 ألفًا و439 خدمة.

وتابعت الوزارة أن الحملة قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ76 ألفًا و673 مواطنًا عبر فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، النوادي، والمراكز التجارية في مختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات، إلى جانب تنظيم ندوات وأنشطة توعوية متنوعة.