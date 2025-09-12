كهربا يخلّد ذكرى شهداء الأهلي بقميصه مع القادسية الكويتي

أعلن نادي القادسية الكويتي، اليوم الجمعة، عن اختيار النجم محمود عبد المنعم كهربا القميص رقم (74)، في إشارة رمزية تخليدًا لذكرى شهداء الأهلي الذين رحلوا في كارثة بورسعيد.

وكان القادسية قد تعاقد مؤخرًا مع كهربا قادمًا من الاتحاد الليبي لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث انضم اللاعب إلى معسكر الفريق في تركيا، وكان في استقباله المدير الفني التونسي نبيل معلول ولاعبو الفريق الذين رحّبوا به بحرارة.

وظهر كهربا خلال الأيام الماضية وهو يرتدي القميص رقم (99) في التدريبات الأولى، قبل أن يُعلن رسميًا اعتماده الرقم (74)، في خطوة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جماهير الأهلي وعشاق كرة القدم تقديرًا لرمزية الرقم.