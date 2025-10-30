استطلاع: غالبية الألمان يرون سياسات الحكومة تأتي على حساب الشباب

أظهر استطلاع للرأي أن 51% من الألمان يرون أن حكومة بلدهم تنتهج سياسات تأتي على حساب جيل الشاب.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، ذكر 12% فقط من الألمان أن السياسات التي تنتهجها الحكومة تصب في مصلحة الشباب، فيما رأى 31% أنها تصب في مصلحتهم "جزئيا"، بينما قال 2% "لا أعرف".

وفي الفئة العمرية بين 18 و29 عاما، اعتبر 79% من الذين شملهم الاستطلاع أن سياسات الحكومة تضر بالأحرى بالشباب.

وبحسب "سيفي"، شمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر خمسة آلاف شخص فوق 18 عاما.

وقال الأمين العام لمؤتمر طلاب المدارس الألماني، كفينتن جيرتنر، إن جيله لا يشعر بأن الأوساط السياسية تأخذه على محمل الجد رغم التحديات الكبيرة. وأضاف في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه": "نحن مطالبون بتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن، وضمان استدامة نظام التقاعد على المدى الطويل، والتعامل بطريقة ما مع تداعيات أزمة المناخ. جيلي سيضطر إلى تقديم الكثير بصورة تفوق ما سيحصل عليه من المجتمع".

وأكد جيرتنر أن كثيرين مستعدون لتحمل المسؤولية، لكن على الحكومة أيضا أن تستثمر في الشباب وأن تستمع إليهم، وقال: "نحن نريد ببساطة أن نشارك في الحوار على قدم المساواة".

وطالب جيرتنر بعقد لقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس رغم المهام الكثيرة التي لديه على حد تعبيره، وقال: "نحن نمثل ملايين الشباب. وأرى أنه من المناسب أن يتواصل معنا".