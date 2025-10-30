 اليمين الهولندي يتراجع في الانتخابات.. وحزب فيلدرز يحتفظ بالمركز الثاني - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 9:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

اليمين الهولندي يتراجع في الانتخابات.. وحزب فيلدرز يحتفظ بالمركز الثاني

د ب أ
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 8:37 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 8:37 ص

أقر السياسي اليميني الهولندي خيرت فيلدرز بأن نتيجة حزبه جاءت أقل من التوقعات، وكتب على منصة إكس: "لقد قال الناخب كلمته".

وقال السياسي المناهض للإسلام والاتحاد الأوروبي إنهم "كانوا يأملون في نتيجة مختلفة"، مشيرا إلى أن حزب من أجل الحرية لا يزال ثاني أقوى قوة في الانتخابات.

وأضاف فيلدرز للصحفيين أنه رغم أمله في الحصول على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان، فإن حزبه حقق ثاني أفضل نتيجة في تاريخه.

وفي الانتخابات السابقة قبل عامين، تصدر حزب من أجل الحرية النتائج للمرة الأولى بحصوله على 37 مقعدا، إلا أن جميع الأحزاب الكبرى استبعدت قبل هذه الانتخابات الدخول في ائتلاف معه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك