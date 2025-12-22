 وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
الإثنين 22 ديسمبر 2025 7:09 ص القاهرة
وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
د ب أ
نشر في: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 6:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 6:01 ص

  ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي خلال لقائهما في الرياض، مساء الأحد، تنسيق الجهود حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استعرض مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال لقائهما في الرياض ، العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".

من جانبها ذكرت وكالة الانباء الأردنية "بترا" أن الوزيرين بحثا الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

وأكّد الوزيران استمرار العمل المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.


