نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي

قالت الشرطة النيجيرية يوم الأحد إنه تم إطلاق سراح نحو 130 من تلاميذ المدارس والموظفين الذين خطفتهم جماعة مسلحة من مدرسة كاثوليكية نيجيرية الشهر الماضي.

وكان مسلحون قد اختطفوا على ما لا يقل عن 303 من تلاميذ المدارس و12 معلما في ولاية نيجر بوسط شمال نيجيريا عندما هاجموا مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في تجمع بابيري السكني في 21 نوفمبر .

وتمكن خمسون شخصاً من الفرار في الساعات التي تلت الهجوم، كما تم إطلاق سراح 100 تلميذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية نيجر، واسيو أبيودون، في بيان إن "الدفعة المتبقية من الطلاب المختطفين" قد تم إطلاق سراحها الآن. وأضاف أبيودون: "تم إطلاق سراح إجمالي 130 ضحية بما في ذلك الموظفون".

وعند سؤاله عن الـ 35 تلميذا الذين لم يعرف مصيرهم والمعلمين المفقودين، قال أبيودون لوكالة أسوشيتد برس(أ ب):"سيجري إبلاغكم بمزيد من التفاصيل لاحقاً".