رسالة التوأم بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

عبر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور لفيف من دول العالم، وعودة مصر مجددًا للريادة السياحية.

ونقلت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريحات لإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، والتي وجه خلالها الشكر للرئيس السيسي والقيادة على حرصهم لعودة مصر للريادة في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال السياحة لما تمتلكه مصر من تاريخ كبير وعريق.

كما عبر التوأم حسن عن فرحة المصريين بهذا الإنجاز الكبير بافتتاح المتحف المصري لينضم لسلسة الإنجازات التي تتحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة.