ترامب يعلن اعتقال مشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن أجهزة إنفاذ القانون ألقت القبض على مشتبه به في حادث اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك في إحدى جامعات يوتا، بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف ترامب، خلال لقاء مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "أعتقد بدرجة عالية من اليقين أنه (المشتبه به في اغتيال كيرك) قد الاحتجاز لدينا."

وأضاف ترامب أن شخصًا "قريبًا جدًا منه أبلغ عنه، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ونشرت سلطات ولاية يوتا الأمريكية مقطع فيديو جديد للمشتبه فيه في اغتيال كيرك، مجددة مناشدتها للجمهور لتقديم المساعدة في تقديمه للعدالة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويظهر الفيديو شخصًا مستلقيًا على زاوية من سطح مبنى الحرم الجامعي قبل أن ينهض ويركض عبر السطح ويسقط على العشب، وكل ذلك وهو يحمل حقيبة ظهر.

وتم اغتيال كيرك الحليف المقرب لترامب، الأربعاء الماضي، برصاصة في العنق خلال نقاش مفتوح كان يشارك فيه في

جامعة "يوتا فالي" بولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد أعلن أمس الأول عن مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسئولين عن مقتل كيرك.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سولت ليك سيتي الأمريكية صوراً لشخص يُشتبه بتورطه في حادثة إطلاق النار على كيرك، وطلب من كل من لديه معلومات التواصل مع المكتب عبر رقم هاتف خارجي، كما يمكنه إرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

ويُعد تشارلي كيرك، أحد أبرز الناشطين المحافظين والشخصيات الإعلامية في الولايات المتحدة، وحليفاً موثوقاً للرئيس دونالد ترامب.

وكيرك الذي قُتل جرّاء إطلاق نار في جامعة في ولاية يوتا، معروف بعقده مناظرات في الهواء الطلق في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2012، أسس كيرك المنظمة الطلابية المسمى "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، التي تهدف إلى نشر الأفكار المحافظة في الجامعات الأمريكية ذات التوجه الليبرالي.

وغالباً ما كانت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست اليومي الذي يحمل اسمه، تنشر مقاطع له وهو يناقش مع طلبة بشأن قضايا مثل تغيّر المناخ، والإيمان، وقيم الأسرة.