أحمد ناجي للخطيب: ما زال الأهلي في حاجة إليك لاستكمال أحلامنا

وجّه أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، رسالة مؤثرة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب قراره بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال ناجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" أخي الحبيب، حينما قررتُ اعتزال مهنة التدريب أبلغتك، لكنك كلفتني بالإشراف على مدربي وحراس القطاع، وقد كان. ومع ذلك كنت أعلم أن هناك مواهب وكوادر قادرة على تعويض غيابي بكفاءة."

وأضاف: "أما وأن نُبلَّغ بأنك لن تترشح في الانتخابات الجديدة، فهذا أمر لم يكن في الحسبان. ما زال نادينا في حاجة إليك لاستكمال أحلامنا من خلالك."

وتابع: "عزيزي الأخ والحبيب، علمتنا الصبر والمثابرة والسعي وراء كل ما يرفع كيان نادينا العظيم."

وأتم ناجي: "أعلم معاناتك، ولكن كيف نفكر في أنفسنا وقد وهبناها جميعًا لرفعة الكيان؟ أخي الحبيب، سننتظرك لتوجهنا كما اعتدنا دائمًا.. نحبك كثيرًا."

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرًا حول نية الكابتن محمود الخطيب الاعتذار عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة، وإبلاغ أعضاء النادي بقراره عبر سعد شلبي، الرئيس التنفيذي للنادي.