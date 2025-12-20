 ماليزيا: العثور على جثة رجل داخل سيارة سقطت في نهر - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 11:25 م القاهرة
ماليزيا: العثور على جثة رجل داخل سيارة سقطت في نهر

إيبوه (ماليزيا) - (د ب أ)
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 11:05 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 11:05 م

توفي رجل بعد اندفاع سيارته وسقوطها في نهر قرب سيكولا كيبانجسان لايانج – لايانج كانان في باريت أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.

وقال شازلين محمد حنفية القائم بأعمال مساعد المدير في إدارة الإطفاء والإنقاذ في بيراك، إن الضحية "34 عاما" تم العثور عليه داخل سيارة اليوم في الساعة 1410 مساء.

وتلقت إدارة الإطفاء، بلاغا طارئا عن الواقعة وأرسلت 10 أفراد من إدارة الإطفاء والإنقاذ في بيراك.

وحدد طاقم الإطفاء والإنقاذ موقع المركبة، وكانت على بعد 20 مترا وطلب رافعة للمساعدة على انتشالها، وتم استخراج جثة الضحية وتسليمها للشرطة.

 

