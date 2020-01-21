السماح لسفينة أوشن فايكنج التي تحمل على متنها 39 مهاجرا بالرسو في إيطاليا

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(د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الاثنين بأنه تم السماح للسفينة "أوشن فايكنج" التي تحمل على متنها 39 مهاجرا بالرسو في ميناء بوزالو بجزيرة صقلية.

وأوضحت الوزارة أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وافقوا على استقبال 20 مهاجرا.

وقامت السفينة التي تديرها منظمة "إس أو إس ميديتيراني" وأطباء بلا حدود، بنقل المهاجرين ال 39، الذين كان من بينهم 19 قاصرا، من السواحل الليبية اليوم الجمعة.

ومنذ رحيل حكومة حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة وزير الداخلية الإيطالي السابق المتشدد ماتيو سالفيني وحركة خمس نجوم، لم يعد يسمح بإبقاء سفن الإنقاذ في البحر لفترة طويلة أو عدم السماح لها بدخول الموانئ الإيطالية.