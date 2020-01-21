رئيس جامعة بنى سويف: رفع مكأفاة الحصول براءة الاختراع إلى 25 ألف جنيه

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حازم الخولى



أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن رفع مكأفاة الحصول على براءة الاختراع بشهادة معتمدة من مكتب الاختراع المصري للمخترع الواحد من ثلاثة الاف جنيه إلى 25 ألف جنيه.

وأكد «حسن» دعم الجامعة الدائم للباحثين والمبتكرين وربطهم بسوق العمل المحلى والدولي وتشجيعهم من خلال تسويق البحوث الجامعية والابتكارات ونقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق مع حفظ الملكية الفكرية لهم محليًا ودوليًا.

وأضاف أن مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة يعد واحدًا من المشاريع التابعة لأكاديمية البحث العلمي، ويعمل على تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما لحل المشاكل ودعم الابتكار والتكنولوجيا طبقاً للرؤية القومية وصولًا إلى ريادة الأعمال.

وأشار رئيس الجامعة إلى أننا حرصين أيضًا على دعم المشروعات الابتكارية للطلاب وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاكتشاف الموهوبين والمخترعين من أبناء الجامعة.