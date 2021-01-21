دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة لـ«جمال الحريم» ستشهد تصاعدا في الأحداث الدرامية ومفاجأة للجمهور

تصدر مسلسل جمال الحريم منتديات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.

وينتظر عشاق الدراما المصرية والعربية الحلقات الأخيرة لمعرفة كيف تنتهي أحداث المسلسل والذى نجح فى جذب الملايين عبر شاشة التليفزيون أو من خلال وسائل التواصل،

وأكدت الفنانة دينا فؤاد تحدى بطلات العمل، والتى حققت نجاحا كبيرا في أداء شخصية "حنان" خلال أحداث المسلسل، أن الحلقات الأخيرة من المسلسل ستشهد تصاعداً دراميا خطيراً ومفاجاة قوية للجمهور.

وأشارت إلى أن المسلسل يحمل رسائل طوال حلقاته بأن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، أما الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تمامًا.

وأعربت فؤاد عن سعادتها بالعمل مع النجمة نور، فهي تهتم بتفاصيل العمل جيداً، وتبذل مجهودًا رائعًا، وقدمت معها مباراة تمثيلية ناجحة بسبب حبهما لموضوع المسلسل تحت إدارة المخرجة منال الصيفي.

وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بتلك التجربة الدرامية الهامة، كونها تقدم تلك الشخصية لأول مرة، وأن المسلسل مأخوذ من قصص حقيقية عن الجن والشعوذة.

وتابعت: "أبرز الصعوبات التى واجهتني أثناء تأدية الدور تمثلت في التأقلم والتعايش مع شخصية تتعامل مع الجن، فهى لا تتشابه مع أي شخصية واقعية تعاملت معها، رغم أن العمل مأخوذ من قصص حقيقية، أما الصعوبة الأخرى فتكمن في اختيار ماكياج الشخصية والملابس".

وعلى جانب آخر، بدأت الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل مع النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، مشيرة إلى أنها تجسد دور سيدة تدعى "قدرية"، تلعب دورًا رئيسيًا في أحداث العمل.

"اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوى وإيمان السيد وإخراج محمود فكرى وإنتاج سينرجي.