الرئيس السيسي: مواصفات مركز البيانات والحوسبة السحابية غير موجودة في دول كثيرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك فصلًا كاملًا بين الحواسب التي تعمل بالإنترنت وبقية الشبكة وذلك في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية



وأضاف خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد، أن مواصفات المركز متقدمة للغاية وغير موجودة في الكثير من الدول.

وأشار إلى أن هناك مركزًا تبادليًّا بحيث يكون هناك مركز قائم إذا ما حدث شيء لمركز آخر.

ونوه بأن التبديل يكون في نفس اللحظة، وبدون أي تأخير.

ومركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من 15 شركة محلية / عالمية، وأكثر من 1200 مهندس / عامل، أكثر من 5000 ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، و توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، و توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.