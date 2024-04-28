الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه للقرى والبلدات في جنوب لبنان

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جدد الكيان الإسرائيلي اليوم، قصفه لجنوب لبنان، متسببا بدمار بالقرى والبلدات.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية بالصواريخ، استهدفت بلدات طيرحرفا ومارون الراس (وهي من قرى قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، وتقع قرية مارون الراس على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية الفلسطينية).

كما أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة من موقعه في "جل العلام" باتجاه احراج اللبونة وعلما الشعب ( قضاء صور).

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية بالصواريخ فجر اليوم، استهدفت بلدة حانين (إحدى قرى قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية).

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها