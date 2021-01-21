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جنوب إفريقيا: وفاة وزير الدولة لشئون الرئاسة بفيروس كورونا

بريتوريا - أ ش أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 5:19 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 5:19 م

أعلن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا اليوم الخميس، وفاة وزير الدولة لشئون الرئاسة جاكسون مثيمبو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ونعى رامافوزا وزيره - في تدوينة كتبها على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - قائلا "ببالغ الحزن والصدمة أعلن وفاة الوزير جاكسون مثيمبو إثر معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. خالص التعازي والمواساة لعائلته".
وأوضحت الشبكة أن مثيمبو، الذي أعلن إصابته بالفيروس في 11 يناير الجاري، كان من أبرز الوزراء اللذين استجابوا لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد.
يذكر أن كانت حصيلة إصابات فيروس كورونا في جنوب إفريقيا قد تجاوزت مليون في ديسمبر الماضي في ظل موجة ثانية من تفشي الفيروس، ونتيجة ذلك، فرضت الحكومة إجراءات أكثر صرامة، كما فرضت عدة دول قيودا على المسافرين القادمين منها بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس فيها.


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