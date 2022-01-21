أدان حزب الله اللبناني، في بيان، مساء اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الذي نفذّه التحالف العسكري بقيادة السعودية على اليمن، ووصفه بـ"المجازر المهولة"، معتبرا أنه "تعويض عن الفشل في المواجهة الميدانية".

واستنكر حزب الله في بيانه "الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر البشعة".

ودعا "جميع الأحرار في كل مكان إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني المظلوم وإدانة هذه الجريمة واستنكارها وإدانة قوى العدوان".

ونفذ التحالف العسكري بقيادة السعودية، غارات ليل أمس الخميس، على مناطق في اليمن ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.