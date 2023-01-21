سهير رمزي: لم أتزوج حلمي بكر لدخول الفن

نفت الفنانة سهير رمزي، ما تردد عن أن زواجها من الملحن حلمي بكر كان لدخول الفن.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج "حبر سري" الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس": "جوازي من حلمي بكر كان قبل السينما وكنت صغيرة جدا وقتها لكن في دماغي طول عمري السينما ولكن الفترة دي كنت في مدرسة ومفيش في دماغي حتته السينما، وهو كمان كان في بدياته ومكنش موسيقار كبير وكان رافض التمثيل".

يأتي هذا فيما أكّدت سهير رمزي، أن انفصال والدها ووالدتها لم يسبب لها عقدة في حياتها يجعلها تلجأ لطيبي نفسي.

وعبرت عن استمرار تأثرها برحيل والدتها، قائلة: "محزنتش في حياتي غير على أمي ومفيش حاجة كانت تهزني قد أمي، ولما رحلت اتكسرت واتوجعت ولكن موصلتش للاكتئاب، وأنا مؤمنة وعارفه أن الموت مصير لكن البعد والفراق صعب".

وتابعت: "محستش بعقدة من انفصال والدي بوالدتي وهي إدتني كل حاجة في الدنيا، وعمري ما رحت لدكتور نفسي ومفيش حاجة أثرت عليا لدرجة الاكتئاب".