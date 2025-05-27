الهلال الأحمر الفلسطيني يجلي جرحى وطواقم طبية من مستشفيين شمال غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، تنفيذ عملية إجلاء بالتعاون مع منظمة الصحية العالمية لسبعة جرحى و54 من الطواقم الطبية والمرافقين من مستشفيي "العودة" و"الإندونيسي" شمال قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي شديد.

وقالت الجمعية في بيان: "تم نقل 7 مصابين، بينهم 3 من الكوادر الطبية الذين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم الإنساني، إضافة إلى إجلاء 54 شخصًا من العاملين في القطاع الصحي والمرافقين، إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة".

وأكد أن عملية الإجلاء جرت في ظروف ميدانية شديدة الخطورة "بسبب استمرار القصف وصعوبة التحرك في محيط المستشفيين اللذين يقعان ضمن مناطق تشهد تصعيدًا عسكريًا عنيفًا".

وأضافت: "رغم هذه التحديات، تمكنت طواقم الهلال الأحمر من أداء المهمة بنجاح".