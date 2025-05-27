مسئول أمريكي: ترامب حذر نتنياهو من أي إجراء يهدد مفاوضات أمريكا وإيران

كشف مسئول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، الأسبوع الماضي، من اتخاذ أي إجراء قد يعرّض المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد للخطر.

وبحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، قال المسئول إن ترامب ومسؤولين أمريكيين كباراً آخرين، أصبحوا قلقين في الأسابيع الأخيرة من احتمال أن تقوم إسرائيل بقصف منشآت إيران النووية أو اتخاذ خطوات أخرى قد تقوّض المحادثات.

وأضاف المسئول أن رسالة ترامب كانت أنه "لا يريد من نتنياهو أن يثير التوترات في وقت يحاول فيه حل المشكلات".

وأكد ترامب لنتنياهو في مكالمة هاتفية جرت بعد مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أن "الخيار الآخر" لا يزال مطروحاً، لكنه يريد أولاً أن يرى ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي.

كما أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن قلقهم من أن نتنياهو قد يصدر أمراً بالهجوم حتى دون الحصول على ضوء أخضر من ترامب.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نوم، التقت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الأحد في القدس المحتلة، ونقلت له أيضاً رسالة ترامب بضرورة تجنّب أي خطوات قد تقوض المفاوضات، بحسب مسؤول إسرائيلي.