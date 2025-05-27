زاهي حواس يرد على انتقاده بعد ظهوره في بودكاست جو روجان: تشتموني ليه وأنا من بلدكم وبدافع عنكم

رد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، على بعض الانتقادات التي طالته بعد ظهوره في بودكاست The Joe Rogan Experience، ممن وصفهم بـ «أعداء النجاح».

واستعرض خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، جزءا من إنجازاته ردًا على منتقديه، قائلا: «أنا عندي أكثر من 60 كتابا منشورا بكل اللغات المختلفة، وكتب منشورة عن الأهرامات في 13 لغة، الأسبوع الماضي نُشر لي كتابان عن رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون، وهناك كتاب آخر الأسبوع المقبل».

وأضاف متحديا: «المقالات العلمية التي كتبتها، أتحدى أن هناك عالم آثار في أي مكان كتب كمية هذه المقالات التي تزيد عن 250 ألف مقالة، أنا لا أتفاخر بنفسي، أنا أقول لهم يا جماعة بدل ما تشتموني شوفوا أنا عملت إيه، وتشتموني ليه وأنا من بلدك وبدافع عنك».

وعبّر عن استيائه مما وصفه بـ «الحقد على الناجحين»، قائلا: «شوف الناس بتهاجم إزاي، أنا ما بزعلش، إحنا عندنا في مصر حاجة غريبة جدًا، الحقد على بعض، إحنا لم نسمح حتى الآن بأن أي شخصية محترمة ممكن تطلع في السماء، أحمد زويل بهدلناه وهاجمناه، محمد صلاح بنبهدله ونهاجمه بلا أي سبب».

ورد على تعليق الإعلامي أحمد موسى بأنهم «بعض أعداء النجاح وليس الجميع»، قائلا: «لكن هؤلاء صوتهم عالي، وأنا طول عمري لا أنظر إلى الخلف، بالمصادفة شخص بعتلي حاجة وجدت فيها شتيمة، قفلت، لكن أنا طول عمري في حياتي زي القطر ماشي للأمام، عمري ما أنظر للوراء، وأنا لما بقدم حاجة بشعر بالفخر لأني بخدم بلدي».

واستشهد بواقعة أخرى قائلا: «لما عملت اللقاء مع ميستر بيست، تركوا الدعاية اللي عملها وقالوا إزاي بتؤجر الهرم».