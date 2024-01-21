تقرير: 258 اقتحاما للأقصى و704 مرات منع الأذان بالمسجد الإبراهيمي في 2023

قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، الأحد، إنه خلال عام 2023، تعرّض المسجد الأقصى للاقتحام من المستوطنين والجيش الإسرائيلي 258 مرة، فيما مُنع رفع الأذان 704 مرات بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وجاء في التقرير السنوي للوزارة، أن الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 258 مرة ومنع رفع الأذان 704 أوقاف في الحرم الإبراهيمي، واعتدى على 388 مسجدا في قطاع غزة خلال 2023، وفق وكالة الأناضول.

وقال التقرير، إن عام 2023، شهد ازديادًا في عدد المساجد التي تعرضت للانتهاكات نتيجة لما يتعرض له أهالي قطاع غزة من حرب ظالمة كان نتيجتها فيما يتعلق بالمساجد تعرّض 388 مسجدا للتدمير.

وأضاف أن من بين المساجد المتضررة في غزة 145 تم تدميرها تدميراً كلياً، فيما تعرض 243 مسجدا إلى تدمير جزئي يحول دون إقامة الصلاة فيها على الشكل المناسب.

وأشارت الوزارة، في تقريرها، إلى تعرّض عدد من المساجد في الضفة الغربية للاعتداء والتخريب من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال وبخاصة في الخليل وخلال الاقتحامات المتواصلة لمدينتي جنين وطولكرم (شمال).

ولفتت إلى أن "سلطات الاحتلال حوّلت المسجد الأقصى ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، خاصة في أعيادهم على مختلف مسمّياتها، واعتدت على المصلين الآمنين فيه، تارة بالضرب وتارة بالاعتقال والإبعاد.

وبيّنت الوزارة، أن قوات الاحتلال ضيَّقت على المواطنين الفلسطينيين خلال محاولاتهم دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة منذ السابع من أكتوبر.