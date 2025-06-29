 ترامب: قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 5:48 م | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 5:48 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه قد يرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.

وأشار في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، وأنها "مرهقة جدا".

وأضاف: "إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية"، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران، مشيرا إلى أن طهران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي.

كذلك قال ترامب في المقابلة إن التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران.

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