مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران بعد غياب أكثر من 7 أسابيع

عاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بعد غياب استمر لأكثر من سبعة أسابيع، بحسب ما قاله رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة، لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

وأفاد جروسي بأن خبراء الوكالة الدولية يعتزمون استئناف عملهم، رغم أن التفاصيل الكاملة بين الوكالة والجمهورية الإسلامية لم تتضح حتى الآن.

وكان مفتشو الوكالة قد غادروا البلاد، بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو الماضي على المنشآت النووية الإيرانية.

وسمحت الحكومة في طهران لفريق الوكالة بالعودة إلى البلاد قبل وقت قصير من انتهاء المهلة التي حددتها الدول الأوروبية.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا هددت بإعادة فرض العقوبات الأممية السابقة إذا لم تكن إيران مستعدة بحلول نهاية أغسطس لحل النزاع بشأن برنامجها النووي، دبلوماسيا.