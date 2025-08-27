السيول تودي بحياة 32 شخصا في الشطر الهندي من كشمير ونزوح 150 ألف شخص في باكستان

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من باكستان والهند وأسفرت عن سيول في منطقة جاو بالشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، لتودي بحياة 32 شخصا على الأقل وفقدان الكثيرين عقب انهيار أرضي في أحد طرق الحج الإندونيسية، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا اليوم الأربعاء.

ولم يتضح الإطار الزمني لوفيات الفيضانات على الفور.

وقال مسئولون، إن السلطات في إقليم البنجاب بشرق باكستان طلبت اليوم الأربعاء، المساعدة العسكرية في جهود الإنقاذ والإغاثة بعدما تسببت الأمطار الموسمية في فيضان الأنهار، وغرق القرى ونزوح أكثر من 150 ألف شخص.

وقام رجال الإنقاذ بإجلاء أكثر من 20 ألف شخص بعد منتصف الليل من على مشارف لاهور وهي ثاني أكبر مدينة في باكستان التي تواجه أيضا خطر فيضان.

وبدأت عمليات الإجلاء أوائل الأسبوع الجاري في 6 مقاطعات في البنجاب بعدما أسفرت الأمطار الموسمية الأشد من المعتاد وإطلاق المياه من السدود الفائضة في الهند المجاورة عن سيول في مناطق حدودية منخفضة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن الأمطار سوف تستمر عبر المنطقة الأسبوع الجاري. وأسفرت الأمطار الغزيرة والسيول في منطقة الهيمالايا عن وفاة نحو مئة شخص في أغسطس.