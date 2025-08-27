شعبة الأدوية المكتبية: سبلايز المدارس متوفرة ولا تمثل الجزء الأكبر من ميزانية الأسرة

قال محمد الصفتي وكيل شعبة الأدوات المكتبية، إنَّ المستلزمات المدرسية تشكل عبئًا على أولياء الأمور كونها تمثل أحد صنوف الأحمال على ميزانية الأسرة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح البلد» عبر شاشة «صدى البلد»، الأربعاء، أن الأدوات المدرسية المعروفة بـ"السبلايز" لا تمثل الجزء الأكبر من ميزانية الأسرة بخصوص مستلزمات الدراسة.

وأوضح أنّ المدارس التي تطلب "سبلايز" بتكلفة مرتفعة لا تمثل النسبة الأكبر، حيث لا تتجاوز 15%، في حين أن الأغلب يتبع التعليم الحكومي، وإن كان هناك توجه لتنشيط المهارات بمختلف المدارس عبر استخدام مستلزمات تخص الفنون.

ونوه بأن هذا الأمر تكون له انعكاسات على ثقافة الأطفال، حيث تتيح لهم تجارب تقديم مشروعات فنية من خلال العمل على تنمية المواهب، موضحًا أن الكثير من المدارس الخاصة تتيح هذا الأمر.

ولفت إلى أن أسعار مستلزمات الدراسة تشهد حالة من الاستقرار وأن "السبلايز" متوفرة في الأسواق دون أي نواقص، مؤكدا أن استقرار سعر الدولار وعملية الاستيراد ساهم في تنوع المنتجات وتوفرها.

وأفاد بأن جزءًا كبيرًا من هذه المستلزمات المدرسية منتجة محليًّا، ما يجعل الأسعار في المتناول نوعًا ما على الأقل مقارنة بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أن «السبلايز» المطلوبة لكل مدرسة تكون وفقًا للفلسفة التي تعتمد عليها، مشيرًا إلى أن المدارس الدولية تعتمد أكثر على تنمية مهارات الأطفال، ما يجعل هذه المستلزمات الفنية كبيرة بشكل واضح.