مصرع 5 أشخاص في حادث بين ميكروباص وتريلا أعلى الدائري الأوسطي

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم مروع وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل "تريلا"، أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من مدخل منطقة شق التعبان بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن التصادم وقع نتيجة السرعة الزائدة للميكروباص، ما أدى إلى اصطدامه بشدة بمؤخرة السيارة النقل.

وأسفر الحادث عن مصرع جميع ركاب الميكروباص، وعددهم 5 أشخاص، بينهم السائق و4 عمال، حيث تم نقل الجثامين إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة تحت تصرف النيابة العامة.

وفور وقوع الحادث فر سائق السيارة النقل هاربا من منطقة الحادث خوفا من المسائلة القانونية إلا أن القوات الأمنية تتبعته وألقت القبض عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.