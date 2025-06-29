تعهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، بتعويض أهالي ضحايا المنوفية عن طريق توفير فرص عمل لأقاربهم من الدرجة الأولى.

وقال خلال تصريحات لفضائية «TEN»، اليوم الأحد، إن الحكومة كانت تنتظر صدور قرار النيابة النهائي، والتحقيق مع المتسببين في الحادث، وتحديد التعويض وفقًا للمسار القانوني.

وأشار إلى أن وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة تحركتا فورًا لنقل المصابين والوفيات، لافتًا إلى صرف الإعانات العاجلة لأسر الضحايا.

وعقب الإعلامي نشأت الديهي، بالقول: «أهالي الضحايا كانوا عاوزين لمسة، حضرتك ابن أصول، كانوا عاوزين حد يطبطب عليهم، محدش طبطب عليهم».

ورد الوزير: «لا الدولة طبطبت والدولة مش غايبة وموجودة، إحنا سايبين الناس الدنيا تهدا شوية وهنروح نزورهم في بيوتهم واحد واحد، الدولة مبتسيبش حد وده توجيه من الرئيس السيسي».

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهًا صباح اليوم، بمتابعة أحوال المتضررين.

وأضاف: «أنا بوعد وهنعلن وهتشوف عملنا إيه للأسر دي، إحنا مش هنسيبهم، مش هما كانوا رايحين يشتغلوا ويكسبوا قوتهم، هنبدأ بأقاربهم الدرجة الأولى، كل من هو في سن العمل واتخرج من الأسر دي هات شهادتهم وهنشغلهم فورًا».



https://youtu.be/E9zeEQ1nKqg