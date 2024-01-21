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اتحاد الكرة يعلن خروج صلاح من معسكر كأس أمم إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 10:50 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 10:51 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عودة محمد صلاح إلى إنجلترا عقب مباراة الفراعنة وكاب فيردي، وذلك من أجل تلقي العلاج بعد إصابته العضلية.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في العضلية الخليفة خلال مواجهة منتخب مصر وغانا الأخيرة في بطولة أمم إفريقيا.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «صلاح سيحضر مباراة كاب فيردي غدًا، ويسافر لإنجلترا عقب المباراة لإجراء فحوصات طبية إضافية».

وأتم البيان: «بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره في نادى ليڤرپول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غداً لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل».


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