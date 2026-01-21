فولكس فاجن تعيد هيكلة علاماتها التجارية بهدف توفير مليار يورو بحلول 2030

تجري مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، عملية إعادة هيكلة لعلاماتها التجارية الموجهة للأسواق الاستهلاكية الواسعة، وتسعى من خلال ذلك إلى توفير مبالغ ضخمة في قطاع الإنتاج خلال السنوات القادمة.

وأعلنت فولكس فاجن، في مقرها الرئيسي بمدينة فولفسبورج الألمانية، اليوم الأربعاء، أن إعادة تنظيم الهيكل الإداري ستتيح في قطاع الإنتاج وحده فرص توفير نفقات يصل مجموعها إلى مليار يورو بحلول عام 2030.

وبموجب هذه الخطة، سيتم دمج القطاعات المركزية الخاصة بالإنتاج، والتطوير التقني، والمشتريات في مجلس إدارة موحد يشمل جميع العلامات التجارية المملوكة للمجموعة. ويرافق ذلك تقليص كبير في عدد مناصب أعضاء مجلس الإدارة الحالية في هذه العلامات التجارية.

وستتم إدارة العلامات الفردية، سكودا، وسيات، وقسم مركبات فولكس فاجن التجارية (في دبليو إن)، من قِبل أربعة أعضاء مجلس إدارة نظاميين فقط لكل منها.

وأوضحت الشركة، أن نموذج الإدارة الجديد سيخفض إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة العلامات التجارية بنحو الثلث.

وصرح توماس شيفر، رئيس علامة فولكس فاجن للركاب ومدير مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية، بقوله: "مجلس إدارة مجموعة العلامات التجارية الجديد سيحقق مزيداً من السرعة والقدرة على التوجيه بما يحقق الاستفادة المثلى لجميع العلامات".

ومن المقرر أن يبدأ نموذج الإدارة الجديد في شهر يناير الحالي، على أن يكتمل تنفيذه بالكامل بحلول الصيف.

وكانت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا أطلقت عملية إعادة هيكلة علاماتها التجارية كجزء من برنامج تقشف ضخم، خاصة في ماركة فولكس فاجن الأساسية التي تعاني من ضعف الربحية.

ويأتي ضمن مساعي رئيس المجموعة أوليفر بلومه، شطب 35 ألف وظيفة في شركة فولكس فاجن في ألمانيا بحلول عام 2030.