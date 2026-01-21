انقطاع الكهرباء في جزيرة بورنهولم الدنماركية جراء عطل في كابل بحري

أدى عطل في كابل بحري إلى انقطاع الكهرباء عن جزيرة بورنهولم الدنماركية اليوم الأربعاء.

وقالت شركة تريفور إل-نت أوست، المشغلة للكابل، إن الكهرباء انقطعت عن الجزيرة الساعة 1016 صباحا بالتوقيت المحلي (0916 بتوقيت جرينتش) والمسؤول عن انقطاع الكهرباء هو عطل في الكابل بين بورنهولم والسويد، بحسب ما ذكرته قناة "دي آر".

وصرح متحدث باسم شركة "إنرجينيت" الدنماركية التي تدير شبكة الكهرباء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن السبب قد يكون عطلا فنيا أدى إلى زيادة الأحمال على الكابل البحري. وأكد المتحدث أن الكابل نفسه لم يتضرر.

وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتساو" نقلا عن شركة تريفور إل-نت أوست، المشغلة للكابل، أن أعمال استعادة التيار الكهربائي جارية حاليا بالتعاون مع شركة الكهرباء، إلا أن استعادة الكهرباء قد تستغرق عدة ساعات، وفقا لما ذكرته وكالة (د ب أ).

وتقع بورنهولم في بحر البلطيق قبالة الساحل الجنوبي للسويد.