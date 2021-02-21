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بلومبرج: الهند تقدم عشرات الآلاف من جرعات لقاح كورونا لدول الكاريبي بالمجان

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 6:36 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 6:36 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم الأحد، أن الهند تعتزم تقديم عشرات الآلاف من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالمجان لدول منطقة البحر الكاريبي التي تخلفت وراء الدول الغنية في السباق لشراء اللقاحات.

وأضافت أن الجرعات هندية الصنع للدول الأفقر تأتي بديلا عن اللقاحات الصينية ، التي كانت بكين تدفعها في جميع أنحاء المنطقة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي تخطط لتزويد 49 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأفريقيا باللقاحات - معظمها بالمجان. وحتى الآن ، وزعت الدولة 9ر22 مليون جرعة في إطار برنامج "صداقة اللقاحات".

ويُنتج معهد "سيرام" في الهند، أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم، لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينيكا".

ولم تتمكن الدول الفقيرة من التنافس على توفير اللقاحات مع الدول الأكثر ثراء التي أبرمت بسرعة صفقات مع صانعي الأدوية، وفقا لبلومبرج.

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