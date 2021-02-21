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عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد عمق العلاقات مع الإمارات

السودان والإمارات
السودان والإمارات
أ ش أ
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 3:46 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 3:46 م
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس قاضي، عمق ومتانة علاقات السودان ودولة الامارات العربية المتحدة.

وأشار قاضي، سيادته خلال لقائه اليوم الأحد مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم السفير حمد محمد الجنيبي، إلى حرص السودان على تطوير علاقاته بدولة الإمارات وتعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وأعرب عضو مجلس السيادة، عن شكر وتقدير حكومة الفترة الانتقالية، لمواقف دولة الإمارات الداعمة لها لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر والعبور بالبلاد إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.

من جانبه، عبر سفير دولة الإمارات لدى السودان، في تصريح صحفي، عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها مع السودان في كافة المجالات.

وأضاف السفير الجنيبي، أن اللقاء تطرق لآفاق التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية وكافة الأنشطة التي من شأنها تعميق أواصر الأخاء والتعاون بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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