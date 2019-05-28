الحوثيون: انتهاء مفاوضات ملف الأسرى في اليمن دون أي تقدم

أفاد عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى لدى جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية ، اليوم الأحد، بأن المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان بشأن ملف الأسرى انتهت دون إحراز أي تقدم.

وقال المرتضى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ،:"إن المفاوضات لم تحرز أي تقدم بسبب تعنت قوى العدوان ومرتزقتهم"، في إشارة إلى قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية.

وأضاف المرتضى :"حاولنا بكل الطرق إنجاح مفاوضات عمان وقدمنا عدد من المقترحات المنصفة لتجاوز الخلافات لكن دون جدوى".

ويوم أمس السبت، قال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن جولة المفاوضات لم تحقق تقدما ملموسا ،" ولا تزال هناك الكثير من الإختلافات مع الحوثيين بشأن بعض أسماء الأسرى".