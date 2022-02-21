قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إنه جارٍ العمل على تأهيل وتبطين 10 ترع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 144.5 مليون جنيه، وإنه تم الانتهاء من 6 ترع بنسبة 100%.



وأضاف الشريف، في بيان له اليوم الإثنين، أن نسبة التنفيذ بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بلغت 75% ، مؤكدًا أهمية هذا المشروع والذى أطلقته القيادة السياسية، بهدف توفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.



فيما أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك 10 ترع حاليًا في محافظة الإسكندرية يتم تأهيلها وتبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وهي ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وأبو خليفة، والطفلة، غرب الطريق، وحارس 3، ودليل ج 3 بهيج، ومريوط 2 وخورشيد، وقراقول، بإجمالي أطوال 50.2 كيلومتر وتخدم زمام 42653 فدانًا.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء تماما من ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، ودليل ج3 بهيج، مريوط 2، والطفلة، وأبو خليفة، أما باقي الترع فقد بلغت نسبة التنفيذ بها 59%، ونسبة التنفيذ في ترعة حارس 3 قد بلغت 86%، وفي قراقول بلغت نسبة التنفيذ 36%.