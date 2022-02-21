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علقت الخارجية البريطانية على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، وقالت إن الاعتراف يظهر "استخفافها الصارخ" بالتزاماتها في مينسك وأنها اختارت المواجهة بدلا من الحوار.

وأدانت الخارجية البريطانية اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في بيانا على "تويتر" اليوم الاثنين، قالت فيه إن "اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية كدول مستقلة، تظهر الاستخفاف الصارخ بالتزامات روسيا في اتفاقيات مينسك".

وتابعت: "هذه الخطوة تمثل هجوما إضافيا على سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا وإشارة إلى نهاية عملية مينسك، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة".

واعتبرت تروس أن قرار روسيا "يظهر اختيار مسار المواجهة بدل الحوار"، مشددة على أنه سيتم التنسيق لرد مع الحلفاء، وأنه لن يتم السماح بهذا الانتهاك الروسي أن يمر دون عقاب".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.